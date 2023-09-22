Parçalı Bulutlu 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2023 17:39

İngiltere, Etiyopya'ya naaşı istenen prensin saçını gönderdi

İngiltere, Etiyopya hükümetine 144 yıl önce ölen Etiyopyalı Prens'in naaşı yerine bir tutam saçını teslim etti.

İngiltere, Etiyopya'ya naaşı istenen prensin saçını gönderdi

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, 1868'de Etiyopya topraklarına giren ve çıkarken 7 yaşındaki Prens Alemayehu'yu kaçıran İngilizler, kendi topraklarında ölen Prens'in saçlarını 144 yıl sonra bu ülkenin temsilcilerine iade etti.

Etiyopya'dan imparatorluğa ait çok sayıda tarihi eseri kaçıran İngiltere, defalarca talep edilen naaş yerine prensin bir tutam saçını, bir vakıf aracılığıyla Etiyopya'ya verdi.

18 yaşına kadar İngiltere'de yaşayan ve burada ölen Prens Alemayehu, İngilizlere karşı savaşta yenildikten sonra intihar eden İmparator Tewodros'un oğluydu.

Saçla Prens Alemayehu'nun babası İmparator Tewodros dönemine ait bazı küçük parçalar da iade edildi.

Türklere karşı İngiltere'den yardım istedi

İngiltere Kraliçesi Victoria'ya mektup yazarak Etiyopya ve Kızıldeniz kıyılarındaki "Türklerin" topraklarından çıkarılması için yardım isteyen İmparator Tewodros, yıllarca mektubuna cevap alamadı.

İngiltere'nin talebini cevapsız bırakmasına tepki olarak ülkesindeki bazı diplomat ve misyonerleri hapseden Tewodros, tüm girişimlere rağmen bu kişileri serbest bırakmayı reddetti.

İngiltere, tutsakları kurtarmak için 1868'de askeri müdahale yaptığı ülkeden çıkarken, çok sayıda tarihi eseri de yağmaladı.

ETİKETLER
Etiyopya İngiltere
Sıradaki Haber
Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Le Pen AB fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:17
İngiltere'de 2022'de sıcak hava nedeniyle 4 bin 507 kişi öldü
18:18
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı
18:02
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
18:02
Libya'nın Derne kentinde bir günde 245 cesede ulaşıldı
17:58
Bakan Yumaklı "Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalandığını duyurdu
17:41
Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Le Pen AB fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandı
"Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor
"Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor
FOTO FOKUS
"2 Kupa 1 Şampiyon" yazılı bayrak Boğaz’daki köprülere asıldı
"2 Kupa 1 Şampiyon" yazılı bayrak Boğaz’daki köprülere asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ