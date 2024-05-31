Ukrayna'dan Kerç Boğazı'na operasyon

Rusya-Ukrayna cephesinde çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna Ordusu, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki birliklerine ikmal sağlamak için kullandığı Kerç Boğazı'nda operasyon düzenledi.

Boğazdaki feribotları füzeyle vurdu.

Operasyon sonucu ikmal hattını tıkadığını ve 2 Rus feribotunun ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Ayrıca Kırım'da Rus gemi ve tekne filosuna da insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Rusya Harkiv'i füzelerle vurdu

Rusya ise Ukrayna'nın Harkiv kentini vurdu. Üç farklı noktaya isabet eden füzeler sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna tarafından fırlatılan 5 füze ve 29 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.

Amerikan CNN kanalı; ABD'nin Ukrayna'ya bazı Amerikan silahlarını Rusya'da kullanma izni verdiği bildirildi.

CNN, silah kullanım izninin ABD politikasında kısmi bir değişiklik anlamına geldiği yorumunu yaptı. Ancak iznin sadece Rusya'nın son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkiv bölgesinde geçerli olduğunun altını çizdi.

NATO'dan silahların kullanımına dair uyarı

Danimarka ise, Ukrayna'ya tedarik edeceği F-16 savaş uçaklarının Rusya topraklarında kullanmasını desteklediğini açıkladı.

F-16'ların Rusya'da kullanılmasının, "savaş hukuku dahilinde" olacağı ifade edildi.

Vatikan ise "NATO tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların Rusya topraklarına yönelik kullanılması, gerilimi artırabilir" açıklamasında bulundu.

Vatikan Devlet Sekreteri, "Bunun, dünyamızın kaderiyle ilgilenen herkesi endişelendirmesi gerektiğine inanıyorum, Bu, artık kimsenin kontrol edemeyeceği bir gerilime yol açabilir" ifadelerini kullandı.