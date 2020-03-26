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Ukrayna'da virüs kaynaklı beşinci ölüm
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumsk bölgesinde, koronavirüs nedeniyle 76 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının da 136'dan 145'e yükseldiği belirtildi.
Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 salgın UkraynaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:38
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