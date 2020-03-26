Koronavirüs salgının merkezi haline gelen Avrupa'da durum ağırlaşıyor. Can kaybı ve vaka sayısı her geçen gün artarken, kıta genelinde 42 Türk de hayatını kaybetti.

İtalya

İtalya'dan sonra salgından en çok etkilenen ülke İspanya'da can kaybı Çin'den daha fazla 3 bin 600'den fazla can kaybının olduğu ülkede vaka sayısı 49 bini geçti.

İspanya

İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun, test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu. İspanya ordusu, virüsle mücadele için NATO'dan acil yardım talep etti. Solunum cihazı, koruyucu ekipman ve hızlı test kiti istedi.

Fransa

Fransa'da bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede 25 binden fazla vaka tespit edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askerlerin halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını açıkladı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon bünyesinde görev yapan Fransız askerleri, salgın nedeniyle Irak'tan çekildi.

Almanya

Almanya'da diğer Avrupa ülkelerine kıyasla can kaybı daha düşük seyrediyor.

37 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 206.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci koronavirüs test sonucunun da negatif çıktığı açıklandı.

Yunanistan

Yunanistan'ın İskeçe kentinde koronavirüs tedavisi gören bir Türk hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle ülkede can kaybı 22'ye çıktı. Vaka sayısı 800'den fazla. Sokağa çıkma yasağına uymayan 766 kişiye ceza kesildi.