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G20 olağanüstü toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye video konferans yöntemi ile katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te başlayacak G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne İstanbul'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemi ile katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da eşlik edecek.
Etiketler: g20 zirvesi koronavirüs salgın covid-19 video konferansSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 07:35
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