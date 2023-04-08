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Dünya
Independent 08.04.2023 09:05

Ukrayna'da savaşmayı reddeden iki Rus askerine üçer yıl hapis cezası verildi

Geçen eylülde ilan edilen kısmi seferberliğin ardından askere alınan ancak Ukrayna'da savaşmayı reddeden iki Rus askerine üçer yıl hapis cezası verildi.

Ukrayna'da savaşmayı reddeden iki Rus askerine üçer yıl hapis cezası verildi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Yuri Degtyarev ve Aleksey Selivanov isimli iki asker Belgorod'da bağlı bulundukları askeri birlikte emirleri uygulamayı reddettikten sonra gözaltına alınmıştı.

İki askerin, diğer askerlerin önünde ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

Degtyarev ve Selivanov'un kısmi seferberlik kararının ardından askerliğe elverişli oldukları tespit edilerek silah altına alındığı ancak kasımda komutanlarından gelen, silah ve mermi alarak operasyona çıkma emrini yerine getirmedikleri belirtildi. Askeri savcılık, iki askerin emri önce sözlü olarak reddettiklerini ardından rapor doldurduklarını öne sürdü.

Askerler, operasyon emrinin ardından komutanlarının göreve katılmak istemeyen asker olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Askeri mahkemede yürütülen soruşturma sonrasında, Degtyarev ve Selivanov'un ordunun çıkarlarına zarar verdikleri, askeri disiplin ve otoriteyi bozdukları ve diğer askeri personelin iş yükünü arttırdıkları sonucuna varıldı. Emre itaatsizlik suçlamasıyla yargılanan iki asker üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Askerlerden birinin temyiz başvurusunun da mahkemece reddedildiği belirtildi.

Suçlarını kabul ederek aktif göreve dönmek istediler

Her iki asker de mahkemede suçlarını kabul ederken, aktif göreve dönmeye hazır olduklarını belirterek cezaların hafifletilmesini istedi ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi.

Degtyarev'in eşi Tatyana Degtyareva, eşinin eylülde Luhansk'a hiçbir askeri eğitim almadan gönderildiğini, daha sonra bağlı bulunduğu birliğin geri çekildiğini iddia etmişti.

Degtyareva, eşinin "yem olarak kullanılmak istemediğini" söylemişti.

Rusya'da seferberlik paniği
Rusya'da seferberlik paniği

Rusya'da askeri mahkemeler, askere alınan kişilerle ilgili açılan 708 davanın yarısından fazlasında mahkumiyet kararı verdi.

Rusya Parlamentosu, kısmi seferberlik kararı öncesinde firar ve askeri hizmeti reddetme suçlarının cezasını 15 yıla kadar çıkaran bir düzenlemeyi kabul etmişti. 

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