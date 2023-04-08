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Dünya
AA 08.04.2023 06:57

İsrailli üst düzey yetkililer: İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız

İsrailli üst düzey yetkililer İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını söyledi.

İsrailli üst düzey yetkililer: İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız
[Fotograf: Reuters]

İsrail Kamu Yayın Kurumu'na (KAN) konuşan ismi açıklanmayan İsrailli "üst düzey" yetkililer, Lübnan'dan yapılan roket saldırısının arkasında Hizbullah'ın olmadığına yönelik istihbarat bilgisi bulunduğu için Hizbullah'a yönelik bir yanıt verilmediğini kaydetti. Yetkililer, İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını bildirdi.

Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin, "İsrail'deki güvenlik teşkilatı, özellikle Yahudilerin Fısıh bayramı sırasında, tüm cephelerde gerilimi daha fazla tırmandırmamaya kararlıdır" sözlerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
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Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

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