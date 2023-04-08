İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde iki Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu.

Açıklamada yaralıların Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askeri araçlarının Burkin beldesine baskın düzenlerken, baskına tepki gösteren bölge sakinleri ve silahlı Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Öte yandan, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, harekete bağlı bazı unsurların, Burkin’e baskın düzenleyen İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi.