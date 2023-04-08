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Dünya
AA 08.04.2023 02:01

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde iki Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu.

Açıklamada yaralıların Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askeri araçlarının Burkin beldesine baskın düzenlerken, baskına tepki gösteren bölge sakinleri ve silahlı Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Öte yandan, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, harekete bağlı bazı unsurların, Burkin’e baskın düzenleyen İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi.

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İsrail Batı Şeria Filistin Devleti
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