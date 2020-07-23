Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Ukrayna'da polis memuru rehin alındı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın Poltava kentinde, üzerinde silah ve el bombası bulunan bir saldırganın bir polis memurunu rehin aldığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, "Saldırganın, kendisine ya da başkalarına zarar vermeden teslim olması için çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.
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