Haber Giriş: Kaynak: Independent
Ukrayna'da rehine krizi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın Lutsk kentinde, bir otobüste bulunan 20 kişinin silahlı bir saldırgan tarafından rehin alındığı bildirildi.
Polisin şehir merkezine giriş-çıkışları kapattığı, saldırganın talebinin henüz bilinmediği kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ukrayna lutsk rehine kriziSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:52
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