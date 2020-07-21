Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede COVİD-19 vaka sayısı 1630 artarak 73 bin 468'e yükseldi.

Virüsten 1975 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 45 bin 376'ya ulaştı.

Böylece bir günde iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, son bir haftada COVİD-19 vaka ve ölüm sayısında istikrar olduğunu belirterek "Hastalıkla ilgili durum, günde 1500-1600 vaka düzeyinde." dedi.

Bugüne kadar virüsten 585 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 27 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Temmuz başında vaka sayısının keskin artığı ülkede sıkı karantina 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kırgızistan'da virüsten ölenlerin sayısı 1079'a çıktı

Kovid-19 ve zatürre vakalarıyla can kayıplarının birleştirildiği Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 1108 artarak 27 bin 251'e çıktı.

Kovid-19 ve zatürre kaynaklı can kaybı 42 artarak 1079'a yükseldi.

İlk vakaların tespit edildiği 18 Mart'tan bu yana ülkede COVİD-19 ve zatürreden 14 bin 776 kişi iyileşti.

Ukrayna’da vaka sayısı 60 bini aştı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVİD-19 vaka sayısı 673 artarak 60 bin 166’ya, ölü sayısı 20 artarak 1518’e yükseldi.

760 kişinin sağlığına kavuşmasıyla virüsten iyileşenlerin sayısı 32 bin 199’a ulaştı.

COVİD-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 26 bin 449 COVİD-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna’da nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Özbekistan’da vaka sayısı 17 bin 500’ü aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 441 artarak 17 bin 590'a, COVİD-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 92'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 76 artarak 9 bin 463’e yükseldiği aktarıldı.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 35 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede bugünden itibaren hastalık belirtileri hafif olan ve evlerinde tedavi görenlere ücretsiz ilaç dağıtılmaya başlandı.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Ermenistan'da vaka sayısı 35 bini geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 273 kişide COVİD-19 tespit edildi ve vaka sayısı 35 bin 254'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 662'ye yükseldi.

Bugüne kadar 148 binden fazla testin yapıldığı ülkede 24 bin 206 kişi iyileşti, 10 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede salgın nedeniyle mart ayında uygulanan olağanüstü hal, 12 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 1090 oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 10 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1090’a, iyileşenlerin sayısı 903’e yükseldi.



Kovid-19 salgınından dolayı bugüne kadar 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 534 kişi karantinada, 267 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.