Haber Giriş: Kaynak: AA, Reuters
Çin, Mars keşif uydusu ve gezginci aracını uzaya fırlattı
Çin, uydu ve gezginci robottan oluşan Mars keşif araçlarını uzaya yolladı.
Çin'in resmi ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, "Tianwen-1" adı verilen Mars görevi kapsamında, Kızıl Gezegen'in yörüngesinde keşif faaliyeti yürütecek bir uydu ile robotik gezginci araç, Long March-5 roketiyle fırlatıldı.
Uydu ve gezginci robotun, ülkenin güneybatısında Hainan Adası'ndaki uzay merkezindeki fırlatılıştan 45 dakika sonra, Dünya yörüngesinde, Mars'a transfer edileceği konuma ulaştığı bildirildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Keşif araçlarının 7 aylık bir yolculuğun ardından Kızıl Gezegen'e ulaşması planlanıyor.
Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tianwen" misyonu, adını milattan önce 4'üncü yüzyılda yaşayan Çinli şair Qu Yuan'ın dizelerinden alıyor.
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