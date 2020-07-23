Çin'in resmi ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, "Tianwen-1" adı verilen Mars görevi kapsamında, Kızıl Gezegen'in yörüngesinde keşif faaliyeti yürütecek bir uydu ile robotik gezginci araç, Long March-5 roketiyle fırlatıldı.

Uydu ve gezginci robotun, ülkenin güneybatısında Hainan Adası'ndaki uzay merkezindeki fırlatılıştan 45 dakika sonra, Dünya yörüngesinde, Mars'a transfer edileceği konuma ulaştığı bildirildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Keşif araçlarının 7 aylık bir yolculuğun ardından Kızıl Gezegen'e ulaşması planlanıyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tianwen" misyonu, adını milattan önce 4'üncü yüzyılda yaşayan Çinli şair Qu Yuan'ın dizelerinden alıyor.