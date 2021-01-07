Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev’de düzenlenen operasyonda, Yeni Zelanda’daki 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında, otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı Brenton Tarrant yanlısı olan bir neo-Nazi terör grubunun faaliyetleri durduruldu.

Gözaltına alınan grup liderinin ‘Hitler’ takma ismini kullandığı belirtildi.

Zanlının, Tarrant'ın ırkçı ve dini motifli eylem çağrısı yaptığı ‘manifesto’yu internet üzerinden yaydığı tespit edildi.

Grubun ayrıca Tarrant’ın ‘manifestosunun’ Ukraynaca ve Rusça baskılarını dağıttığı açıklandı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin işlediği suçlara dair delillere ulaşıldığı, ayrıca yasaklı yayınlar ile neo-Nazi sembollerine el konulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan grup liderine “alenen terör eylemi çağrısı yapma” suçlaması yöneltildi.

2019'da Yeni Zelanda'da camilere saldırmıştı

Terörist Brenton Tarrant, Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmişti.