Ukrayna’nın Ivano-Frankivsk bölgesindeki Kosiv kentindeki bir hastanede dün gece COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü bölümde yangın çıktı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında 3 hasta olay yerinde hayatını kaybederken, 3 sağlık çalışanı ise yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralanan bir hemşirenin vücudunun büyük bir kısmında yanıklar meydana gelmesi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yapılan ön soruşturma kapsamında yangının, mumdan çıktığı ve alevlerin yayılmasıyla oksijen makinesinin patladığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.