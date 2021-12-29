Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna’da hastane yangını: 3 hasta hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Ukrayna’nın Kosiv kentinde bir hastanenin COVID-19 bölümünde yangın çıktı. Yangında 3 hasta hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ukrayna’nın Ivano-Frankivsk bölgesindeki Kosiv kentindeki bir hastanede dün gece COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü bölümde yangın çıktı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında 3 hasta olay yerinde hayatını kaybederken, 3 sağlık çalışanı ise yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralanan bir hemşirenin vücudunun büyük bir kısmında yanıklar meydana gelmesi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yapılan ön soruşturma kapsamında yangının, mumdan çıktığı ve alevlerin yayılmasıyla oksijen makinesinin patladığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs
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