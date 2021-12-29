Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti
[Fotoğraf: Getty Images]
Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 5 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.
Komiteden yapılan açıklamada, 5 Ermeni askerin, Azerbaycan'ın hümanizm ilkelerine bağlılığının göstergesi olarak iade edildiği bildirildi.
Açıklamada, iadenin Macaristan'ın ara buluculuğuyla gerçekleştirildiği belirtildi.
İade edilen 5 askerin, 16 Kasım'da iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.
Azerbaycan, son 2 ayda 21 Ermeni askeri iade etmişti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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