Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fransa'da yeni rekor: 1 günde 208 bin koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'da son 24 saatte 208 bin koronavirüs vakasının kayda geçtiği açıklandı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede salı günü koronavirüs testi yaptıran her 2 kişiden 1'inin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Son 24 saatte 208 bin yeni koronavirüs vakasının görüldüğünü söyleyen Veran, hastanelerdeki durumun endişe verici olduğunu belirtti.
Fransa'da geçtiğimiz gün 179 binden fazla COVID-19 vakası görülmüştü.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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