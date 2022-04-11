Vereşçuk, 11 Nisan'da açılan insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Gün içinde söz konusu koridorlar üzerinden toplamda 4 bin 354 kişinin tahliye edildiğini kaydeden Vereşçuk, bunların 3 bin 854'ünün Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden Zaporojiya'ya çıkarıldığını söyledi.

Vereşçuk, karşı tarafın sürekli ateşkes rejimi ihlallerine rağmen bugün Luhansk bölgesindeki birçok kentten 500'den fazla kişiyi tahliye etmeyi başardıklarını da ifade etti.