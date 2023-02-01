Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş birinci yılına girerken, Harkiv’de çatışmalar nedeniyle enkaz yığınına dönen evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı çocukların geride bıraktıkları oyuncaklar, savaşın yıkıcı, acımasız ve trajik yüzünü gözler önüne seriyor.

Kişisel gelişimlerine katkı sunan, becerilerini artıran, hayal gücü kazandıran ve pozitif düşünceye sevk eden oyun arkadaşlarını yıkıntılar arasında bırakan Harkivli çocuklar, doğdukları topraklardan ayrılıp yeni oyun ve oyuncaklarla tanışacakları diyarlara gitti.

Ukrayna’nın diğer şehirlerine göre daha güvenli olan Kiev'e, oradan da Lviv kentine giden aileler, trenlerle Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dağıldı.

Şanslı olanlar yanlarına birkaç parça oyuncak alsa da, bombardıman tehdidi nedeniyle yaşam alanlarını apar topar bırakıp güvenli bölgelere götürülen çocuklar, birçok hatırayı geride bırakmak zorunda kaldı.