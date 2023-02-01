Zambiya'da yeni yasadaki bir maddeye göre, bu yönetmeliğe aykırı davranan bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyet üzerine 1000 Zambiya Kvaçası'nı (980 Türk Lirası) aşmayan bir para cezasına çarptırılabilir.

Maddeye göre, yayaların kulaklık takarken veya cep telefonuyla konuşurken karşıdan karşıya geçmesi yasaklandı.

Karayolu güvenliğiyle ilgilenen kurumun sözcüsü Frederick Mubanga, yasanın karayolu trafik kazalarını engellemeyi amaçladığını söylüyor.

Mubanga açıklamasında "Yoldaki yayaların davranışlarını düzenlemenin bir yolu olarak, yolu yanlış kullanan yayaların cezalandırılması için bu önlemleri almamız gerekiyordu" dedi.

Sözcü, geçmişte sürücülere verilen cezalara ağırlık verildiğini ancak bundan sonra böyle olmayacağını da sözlerine ekledi

Mubanga, polisin para cezasını ödemeyen suçlular hakkında tutuklama emri olacağını söyledi.

Zambiya polisi ve karayolu trafik teşkilatı yasayı uygulama yetkisine sahip.