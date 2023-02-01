Biden, 26 Ocak'ta Ay Yeni Yılı'nı kutlama amacıyla düzenlenen resepsiyonda konuşurken, Vietnam'daki burç inanışlarına göre "kedi yılına" girildiğini söyledi.

ABD lideri, daha sonra Beyaz Saray'daki kedisi Willow'dan bahsederek, "Hiçbir sınır tanımıyor. Şaka yaptığımı sanıyorsunuz ama dalga geçmiyorum. Gecenin bir yarısı tırmanıp kafamın üstünde yatıyor" dedi.

Biden, Washington DC'deki resepsiyonun ABD'de resmi olarak düzenlenen ilk Ay Yeni Yılı kutlaması olduğunu da ifade etti.

Beyaz Saray'da yaşayan kediler

ABD Başkanı ve eşi First Lady Jill Biden, Willow'u ilk kez geçen yıl 28 Ocak'ta Beyaz Saray'a götürmüştü.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un Beyaz Saray'da yaşayan kedisi India ise 4 Ocak 2009'da hayatını kaybetmişti.

India'nın ardından Beyaz Saray'da yaşayan ilk kedi olan Willow, adını Jill Biden'ın Pensilvanya eyaletindeki memleketi Willow Grove'dan alıyor.