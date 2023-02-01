Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 21:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te Kuran-ı Kerim'e saldırı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa bir yenisi daha eklendi. Kalrskrona kentinde üzerine ve içerisine hakaret içeren ifadeler yazılmış 3 adet Kur'an-ı Kerim bulundu.
Üzerine ölüm tehdidi yazılan Kur'an-ı Kerim'in otobüs durağında, diğerlerinin de kamuya açık yerlerde bulunduğu açıklandı.
Saldırının gerçekleştiği Ronneby ilçesindeki İslam Derneği, Kur'an-ı Kerim'in hedef alınmasına tepki gösterdi.
Aynı bölgede 2020 yılında Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları bırakılmıştı.
Polisin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatmasına rağmen failler yakalanamamıştı.
Etiketler: İsveç
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