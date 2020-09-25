Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştü ve ardından yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Ukrayna Acil Servisi, uçakta 28 kişinin bulunduğunu açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Olayda 25 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 4 kişiden ise haber alınamadığı, kayıpların arandığı açıklandı.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kazada yaşamını yitirenler içi taziye mesajı yayınladığı ve yarın bölgeye gideceği belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Ukrayna halkına başsağlığı diledi.

"Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum."