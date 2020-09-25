Filistinliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'na tepki amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Muhabirin durumu iyi

Gösteriyi takip eden Anadolu Ajansı (AA) serbest foto muhabiri Iştiyye ve 6 gösterici İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermilerin hedefi oldu. Iştiyye bacağından hafif şekilde yaralandı.

Filistinli sağlık ekiplerince müdahale edilen foto muhabirinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

5 ay içinde 2. kez yaralandı

Foto muhabiri Iştiyye, mayıs ayında da yine gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından yaralanmıştı.