İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen Presidium Network adlı kuruluş, 25 Nisan'da Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehri yakınlarındaki bir kontrol noktasında 2 erkek insani yardım görevlisinin Rus güçleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Presidium Network, her ikisi de sivil olan gönüllü yardım görevlilerinin, gıda, tıbbi malzeme ve tahliye desteği sağlanmasına yardım için Ukrayna'daki Ortak İnsani Operasyonlar Merkezi projesinin bir parçası olarak çalıştıklarını kaydetti.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, konuya ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, bu iki kişiyi doğrulamak ve kimliklerini tespit etmek için elinden geleni yapıyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya savaşmaya giden bir İngiliz vatandaşı öldürüldü, diğeri kayıp

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Ukrayna'da bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve ailesine destek verdiğimizi teyit edebiliriz" ifadesi kullanılmıştı.

Diğer bir İngiliz vatandaşının de Ukrayna'da kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, konuya ilişkin bilgi edinmeye çalışıldığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının niçin Ukrayna'da bulunduklarına ilişkin bilgi verilmemişti.

Ancak Sky News, öldürülen İngiliz vatandaşının adının Scott Sibley olduğunu ve ismi açıklanmayan diğer kişiyle Ukrayna'ya savaşmaya gittiğini kaydetmişti.