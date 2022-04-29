Deepfake, yapay zeka teknolojisi ile üretilen sahte ses ve video dosyaları olarak tanımlanıyor.

Bu teknoloji gün geçtikçe gelişiyor, geliştikçe de bu teknolojiyi kullanarak işlenen suç sayısı artıyor.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) bu konuda 23 sayfalık bir rapor yayımladı.

Raporda deepfake teknolojisinin kullanımının özellikle yeraltı suç dünyasında arttığı, öncelikli olarak bu noktada önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Raporda otoriteye olan güveni sarsmak da dahil olmak üzere, yapay zeka ve deepfake teknolojisinin suçta nasıl kullanılabileceği anlatıldı.

Europol, "Politika yapıcılar ve kanun uygulayıcı kurumlara" çağrı yaptı.

Raporda, "Bu kurumlar mevcut politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmeli. 'Yeni derin sahte gerçekliğe' hazırlıklı olunmalı." ifadeleri kullanıldı.