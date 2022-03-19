Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Son 24 saatte 9 binden fazla kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna’da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişi tahliye edildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açıldığını hatırlattı.
Timoşenko, son 24 saatte söz konusu koridorlar üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiğini duyurarak, "Bunların 1124’ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 kişi Mariupol’den Zaporijya kentine çıkarıldı." açıklamasını yaptı.
Bunun yanı sıra Timoşenko, Sumi kentinden de 4 bin 172 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
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