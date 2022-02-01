Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:59Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü artırıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy parlamentoya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü üç yıl içinde 100 bin kişi artıracağını söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy parlamentoda milletvekillerine gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü üç yıl içinde 100 bin kişi artıracağını söyledi.
Ukrayna ekonomisinin istikrara kavuştuğunu söyleyerek milletvekillerini birlik halinde kalmaya ve Rus askeri saldırısı tehdidi konusunda paniğe kapılmamaya çağırdı.
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