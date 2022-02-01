Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bağdat'ta otelde yangın çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir otelde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti.
Yangın, başkent Bağdat'ın Bab Eş-Şarki semtindeki dört katlı otelin üst katlarında çıktı.
Sivil savunma ekipleri, otel müşterilerini yangın merdiveni kullanarak kurtardı.
Saatler süren yangın, uzun çabaların ardından kontrol altına alınabildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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