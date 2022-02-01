İngiltere’de Civil Nuclear Constabulary'den 40 silahlı polis kanal üzerinden Newcastle ile Hollanda arasında hareket eden feribotlara yerleştirilecek.

İngiltere hükümet sözcüsü, "Ulusal güvenliğimizi korumak için mümkün olan en güçlü eylemi yapacak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya devam edeceğiz" dedi.

Kararın , terör olaylarına müdahale etmek için kolluk kuvvetleri ve acil durum müdahale ekiplerinin tam olarak donatılmasıyla güvenliği güçlendirme çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Karar deniz güvenliği anlaşmasından sonra geldi

Nükleer santraller devre dışı bırakıldıktan sonra kolluk kuvvetlerine geçen 40 CNC subayı Temmuz ayından itibaren görevlendirilecek.

Karar, İngiltere ve Fransa'nın ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek için deniz güvenliği anlaşmasını imzalamasından aylar sonra geldi.

Ortak anlaşma, İngiltere ve Fransa'nın potansiyel tehditler hakkında güvenlik bilgilerini paylaştığını ve olası olaylara daha hızlı ve daha güçlü yanıt vermelerine ortak yanıtları koordine etmelerine olanak tanıyor.