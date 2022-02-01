Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvador'da sel: 11 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ekvador'un başkenti Kito'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 11 kişi hayatını kaybetti. Acil durum ekiğleri bölgede çalışmaya devam ediyor.
BBC'nin haberine göre, Ekvador'un başkenti Kito'da acil durum yetkilileri, şiddetli sel nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünü söyledi.
En az 15 kişinin yaralandığı sellerde ölü sayısının artmasından endişe edildiği açıklandı.
Çok sayıda evin hasar gördüğü bölgede, acil durum ekipleri ve polisin çalışmalarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer ayrıca arama ve kurtarma operasyonuna yardım etmek için orduyu görevlendirmeyi planlıyor.
Etiketler: Doğal Afet Sel
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