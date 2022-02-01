Almanya'da sosyal ağlarda işlenen suçlarla mücadelede yeni dönem başladı.

Yeni Sosyal Ağ Yasası, hem platformlar hem kullanıcılar hem de güvenlik birimlerine yeni sorumluluklar getirdi.

Yasa ile sosyal platformlar, eskisi gibi sadece suç teşkil eden içeriği silmekle kalmayacak, bunları Alman Federal Kriminal Dairesi'ne de bildirecek.



Federal Kriminal Dairesi'ndeki 200 memur da süreçlerin takipçisi olacak. Eyaletlerdeki kolluk kuvvetlerinin, cezai içerikleri paylaşanların kovuşturmasını yapıp yapmadığı da izlenecek.

Facebook ve Google için süreç henüz netleşmedi

Yasa kapsamındaki bildirim yükümlülüğüne, en az 2 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan sosyal ağlar tabi olacak. Ancak, düzenlemeye itiraz edip yürütmeyi durdurma kararı aldıran Facebook ve Google için süreç mahkeme kararının ardından netleşecek.

