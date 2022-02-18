Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın üçlü fortmatı reddettiğine işaret eden Reznikov, "Rusya işgal altındaki bölgelerde provokasyon yapabilir." dedi.

"Ukrayna topraklarında tam kapsamlı bir işgal olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullanan Savunma Bakanı, müzakereleri sadece Rusya ile yapabileceklerini vurguladı.

Ayrıca Rekinov, "Ayrılıkçıların bulunduğu bölgedeki kişileri kabul etmeye hazırız." açıklamasını yaptı.

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