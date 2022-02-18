Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 21:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna Savunma Bakan: Ayrılıkçıların bulunduğu bölgedeki kişileri kabul etmeye hazırız
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "ayrılıkçıların bulunduğu bölgedeki kişileri kabul etmeye hazırız" açıklamasını yaparak, "Ukrayna topraklarında tam kapsamlı bir işgal olmasını beklemiyoruz" dedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın üçlü fortmatı reddettiğine işaret eden Reznikov, "Rusya işgal altındaki bölgelerde provokasyon yapabilir." dedi.
"Ukrayna topraklarında tam kapsamlı bir işgal olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullanan Savunma Bakanı, müzakereleri sadece Rusya ile yapabileceklerini vurguladı.
Ayrıca Rekinov, "Ayrılıkçıların bulunduğu bölgedeki kişileri kabul etmeye hazırız." açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Ukrayna Rusya
Son Haberler
- 21:17
- 21:13
- 20:51
- 20:50
- 20:28
Sıradaki Haber
Fransız istihbaratı uyardı: Aşırı sağ terör tehdidi gün geçtikçe artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz