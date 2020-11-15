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Ukrayna Sağlık Bakanı Stepanov koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Stepanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, dikkatli olmama ve tüm güvenlik kurallarına uymama rağmen maalesef, pozitif COVID-19 test sonucu aldım" ifadelerine yer verdi.
Ukraynalı bakan, çalışmalarını evden sürdürdüğünü belirtti.
Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Parlamento Başkanı Dmitro Razumkov, Başbakan Yadımcısı Oleksiy Reznikov ve Maliye Bakanı Sergiy Marçenko da geçen hafta koronavirüse yakalandıklarını duyurmuştu.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 15:08
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