Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasını yalanladı
[Fotoğraf:AA]
Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasının doğru olmadığını ,gerçekçi önerilere açık olduğunu bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili, Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çekmiş, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürmüştü.
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