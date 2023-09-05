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Dünya
İHA 05.09.2023 00:30

Ukrayna: Rusya’ya ait insansız hava araçları Romanya topraklarına düştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Romanya topraklarına düştüğünü iddia etti.

Ukrayna: Rusya’ya ait insansız hava araçları Romanya topraklarına düştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarında Rus insansız hava araçlarının NATO üyesi Romanya topraklarına düştüğünü söyledi.

Bakan Kuleba ayrıca iddialarını destekleyecek fotoğraflara sahip olduğunu ifade etti.

Romanya’dan ret Romanya ise Kuleba’nın açıklamalarını reddetti.

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, "Elbette bir risk var. Çünkü orada yaşananlar sınırlarımıza çok yakın. Bu tür kaza veya olay riski olabilir ama şimdilik böyle bir durum yok. Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatına izin vermeyerek sivil altyapıya alaycı bir şekilde saldırmaya devam ettiğini gördük" dedi. 

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Rusya Ukrayna Romanya NATO
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