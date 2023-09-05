Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Gabon'un üyeliğini askıya aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre, ECCAS ülkelerinin liderleri, Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbe gündemiyle Ekvator Ginesi'nde toplandı.

Zirvede alınan kararla, Gabon'un ECCAS üyeliği anayasal düzene dönene kadar askıya alındı.

Merkezi Gabon'un başkenti Librevil'de bulunan ECCAS, 1983'te kuruldu.

ECCAS üyeleri arasında Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Ekvator Ginesi, Gabon, ve Ruanda bulunuyor.

Gabon'da darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

General Nguema, bugün düzenlenen törenle, Anayasa Mahkemesi önünde yemin ederek, resmen "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" oldu.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.