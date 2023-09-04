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Dünya
İHA 04.09.2023 23:45

Güney Kore’de veli zorbalığı öğretmenleri sokağa döktü

Güney Kore'de öğrenci ve velilerden psikolojik şiddet gördüğü anlaşılan ilkokul öğretmenin intiharının ardından başkent Seul'de eğitimciler veli zorbalığını protesto etti. Gösteriler nedeniyle en az 30 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.

Güney Kore’de veli zorbalığı öğretmenleri sokağa döktü
[Fotograf: İHA]

Güney Kore'de son dönemde artan veli zorbalığı öğretmenlerin intiharıyla sonuçlanırken eğitimciler başkent Seul’de sokağa döküldü.

Geçtiğimiz ay başkentte bir okulda veli ve öğrencilerden psikolojik şiddet gördüğü belirlenen bir öğretmenin intihar etmesiyle gündeme gelen veli zorbalığı bugün Ulusal Meclis önünde binlerce eğitimcinin katılımıyla protesto edildi.

Öğretmenler,“Kamusal Eğitime Ara Günü” adı altında gerçekleştirilen protesto gösterisine siyah renk kıyafetlerle katıldı.

Yetkililerden öğrenci ve velilerden gördükleri psikolojik şiddete karşı önlem almalarını isteyen öğretmenler, disiplin cezası uygulayan eğitimcileri çocuk istismarından sorumlu tutabilecek yasalarda değişiklik yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Çok sayıda öğretmenin mitinge katılmak üzere 1 günlük izin alması nedeniyle en az 30 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.

Peş peşe intiharlar yaşandı

Geçtiğimiz Temmuz ayında Seul'de zorbalık gördüğü öğrenilen öğretmenin hayatına son vermesi, eğitimcilerin sorunlarını kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Geçen hafta Seul ve Gunsan şehirlerinden bildirilen 2 öğretmen intiharı ise eğitimcilere yönelik kötü muameleye ilişkin tepkileri artırmıştı.

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