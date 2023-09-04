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Dünya
New York Times 04.09.2023 23:57

Sürücüsüz taksiler yolu tıkadı, ambulanstaki yaralı hayatını kaybetti

ABD'de sürücüsüz taksiler, ambulanstaki hastanın ölümüne neden oldular. Daha önce birçok kez trafiği felç hale getiren taksiler durumu kritik olan yaralıyı taşıyan ambulansın geçişini engellediler.

Sürücüsüz taksiler yolu tıkadı, ambulanstaki yaralı hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin San Francisco şehrinde, iki sürücüsüz robot taksi, durumu kritik olan bir yaralıyı taşıyan ambulansın geçişini engelledi. Yaralı olarak hastaneye götürülmek istenen kişi kısa sürede hayatını kaybetti.

Robot taksiler, 4 şeritli, tek yönlü bir caddenin sağdaki iki şeridinde durdu. Ambulansın geçebilmesi için diğer şeritteki polis aracının hareket ettirilmedi gerekti.

Ambulansta bulunan yaralı, kaza alanından yaklaşık 3,8 kilometre uzaklıktaki Zuckerberg San Francisco Hastanesi'ne vardıktan 20 ila 30 dakika içerisinde hayatını kaybetti.

Şirket iddiaları yalanladı

Robot taksilerin sahibi Cruise şirketinin sözcüsü ise firmanın hatalı olmadığını iddia etti. Şirketten yapılan açıklamada, "Yaralı ambulansa yüklenir yüklenmez ambulans olay yerinden hemen ayrıldı ve Cruise aracı hiçbir zaman engellemedi" ifadeleri yer aldı.

Cruise'un New York Times'la paylaştığı görüntülerde, Cruise taksinin sağ tarafından aralarında ambulansın da bulunduğu diğer araçların geçtiği saptandı. Görüntülere göre ambulans, hasta yüklendikten yaklaşık 90 saniye sonra duran Cruise aracının yanından geçti.

İtfaiye Şefi Jeanine Nicholson ise bu tür olaylarda "saniyelerin önemli olduğunu" vurguladı ve sorunun müdahale ekiplerinin hastaya ulaşamamasından kaynaklandığını söyledi. Nicholson, "Henüz Cruise'un herhangi bir şeyin sorumluluğunu üstlendiğini görmedim" diye konuştu.

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