Ukrayna: Rusya, yaklaşık 100 İHA ve 90'dan fazla füzeyle saldırdı

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün ülkesine yoğun İHA ve füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik yaklaşık 100 İHA ile çeşitli türden 90'ın üzerinden füzenin fırlatıldığını kaydeden Zekenskiy, "Hedef enerji sektörümüzdü" ifadesini kullandı.

Zekenskiy, Ukrayna'nın bazı bölgelerine misket başlıkları içeren "Kalibr" tipi füzelerle saldırı yapıldığını ve bu durumun, devam eden arama kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

Kış döneminde artan Rus saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Zekenskiy, bu konuda müttefikler ile yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Zelenskiy, "Bu tür saldırılar, hava savunma sistemlerine artık depolama üslerinde değil, hayatı kurtaracak Ukrayna'da ihtiyaç olduğunu kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Putin'i güçle barışa zorlamalıyız

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X hesabından yaptığı açıklamada Rus saldırılarına tepki gösterdi.

Rus ordusunun ülkesindeki sivilleri ve enerji altyapılarını hedef aldığını ve Ukrayna'da elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade eden Sybiha, "Putin barış istemiyor. Onu güçle barışa zorlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın bazı büyük şehirlerde patlama sesleri duyuldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırılar nedeniyle Kiev'de 2, Odessa bölgesinde ise 3 kişi yaralandı.

Enerji tesislerine saldırılar düzenleniyor

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko da sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını ve bu nedenle elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirmişti.

Galuşçenko, "Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.