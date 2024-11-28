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Dünya
AA 28.11.2024 13:09

ABD'li kamu görevlileri, Elon Musk'ın kendilerini hedef gösteren paylaşımlarından endişeli

ABD'de kamu görevlileri, Elon Musk'ın sosyal medyada kendilerini hedef gösteren paylaşımlarından endişe duyuyor.

ABD'li kamu görevlileri, Elon Musk'ın kendilerini hedef gösteren paylaşımlarından endişeli

ABD'li kamu görevlileri, Musk'ın, sahibi olduğu sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamalarla kendilerini hedef gösteren paylaşımlarına ilişkin CNN'e açıklamalarda bulundu.

Kamu görevlileri, X'te 206 milyondan fazla takipçisi olan Musk'ın, paylaşımlarında doğrudan isim verip onları hedef göstermesinden endişe duyuyor.

Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonu (AFGE) Başkanı Everett Kelley, "Bu taktikler federal çalışanlara terör ve korku tohumları ekmeyi amaçlıyor. Amaç onları korkutarak seslerini çıkarmalarından çekinmelerini sağlamak" dedi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nde çalışırken Tesla'ya yönelik eleştirileri nedeniyle Musk'ın hedefi olan, George Mason Üniversitesi'nden Mary Cummings, "Bu, insanları ya istifa etmeleri ya da diğer tüm kurumlara sırada siz varsınız mesajı göndermek adına yapılan bir korkutma yöntemi" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Musk'ın 19 Kasım'da, Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumunda "İklim Çeşitlendirme Direktörü" olarak çalıştığı belirtilen kişinin ismiyle birlikte yer aldığı bir paylaşımı "Çok fazla sahte iş var" açıklamasıyla yeniden paylaşmasının ardından, söz konusu kamu görevlisi, sosyal medya hesabını kapattı.

Musk, geçen hafta, bazı kamu görevlilerinin isimlerine yer verilen ve onları hedef gösteren açıklamaları X hesabından yeniden paylaşmıştı.

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