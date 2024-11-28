Puslu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2024 13:27

Haiti'de artan şiddet, son 10 günde 41 binden fazla kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'nin başkenti Port-au Prince'te artan şiddet olaylarının son 10 günde 41 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

Haiti'de artan şiddet, son 10 günde 41 binden fazla kişiyi yerinden etti

IOM, Haiti'de yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Sadece son 10 günde artan şiddet olayları Port-au-Prince'te 41 binden fazla insanı yerinden etti. Bu kişilerin yüzde 90'ından fazlası 23 acil durum merkezinde barınıyor" ifadeleri kullanıldı.

IOM ekiplerinin son derece zorlu koşullar altında hayat kurtarıcı yardımlar ulaştırdığına yer verilen paylaşımda, acil uluslararası desteğin kritik önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Bu yıl Haiti'de 3 bin 900 kişi öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucunda öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.

ETİKETLER
Haiti
Sıradaki Haber
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk, 18 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Katil İsrail'in ambulansı vurduğu saldırıda sağlık görevlisi ile basın mensubu yaralandı
14:44
Yasa dışı bahse bulaşanların mallarına el konulacak
14:41
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişi öldü
14:26
Bakan Bolat: Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz
14:23
Güney Kore'de 40 santimetreyi aşan en yoğun kasım ayı kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi
14:21
Okul öncesi çocuklar için 79 yeni şarkı EBA'da
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu başlıyor
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu başlıyor
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı
Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ