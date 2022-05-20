Genelkurmay Başkanlığından Ukrayna'daki savaşın 86'ncı gününde yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Donetsk bölgesine yönelik saldırılarını artırdıkları duyurdu.

Açıklamada, tüm cephe hattı boyunca Ukrayna birliklerine yönelik havan topları, çoklu roketatarlar ve uçaklardan ateş açıldığı kaydedilerek, "Düşman, Donetsk yönünde taktik durumu iyileştirmek için saldırı operasyonlarını yoğunlaştırdı" denildi.

Belarus sınırından Ukrayna'ya yönelik füze saldırı tehdidinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, Rus güçlerince Luhansk bölgesindeki Syevyerodonetsk ile Lysychansk kentlerine yoğun saldırıların düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Ruslar, Syevyerodonetsk yerleşimi yönünde saldırı operasyonları gerçekleştirdi, başarılı olamadı, kayıplara uğradı ve geri çekilmek zorunda kaldı." ifadesi yer aldı.

Rusya, Harkiv bölgesinde kaybettiklerini geri almak için hazırlanıyor

Öte yandan, Rus güçlerinin Harkiv bölgesinde işgal altındaki sınırları korumaya odaklandığı ifade edilen açıklamada, "Kaybedilen pozisyonları geri alması için karşı saldırıya geçmeye hazırlanıyorlar. İHA'ların kullanımıyla gelişmiş hava keşfi yapıyorlar." ifadelerine yer verildi.

Donetsk ve Luhansk'taki Rus saldırıları sonucu 20 kişi öldü

Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı Müşterek Kuvvet Operasyonu'nun yazılı açıklamasına göre ise 19 Mayıs'ta Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 54 yerleşim birimine düzenlediği saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar sonucu 50 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 1044 sivilin ise özel ekiplerce bölgeden tahliye edildiği bildirildi.