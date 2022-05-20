Maymun çiçeği endişesi büyüyor.

İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, İsveç ve ABD'nin ardından birçok ülkede yeni vakalar kayda geçti.

İngiltere’de maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısı 20’ye çıktı. Dün bu sayı 11’di.



İtalya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vaka, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan Roma'ya giden bir kişide tespit edildi. Ardından iki yeni vaka daha belirlendi.



Durumu takip etmek için uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturuldu.

Ancak alarm verilecek bir durumun olmadığı vurgulandı.

Almanya'dan da ilk vaka haberi geldi. Virüs tespit edilen kişide, hastalığa özgü deri üzerindeki yaraların görüldüğü aktarıldı.



Fransa da yeni vaka görülen ülkelerden. Maymun çiçeği virüsü, başkent Paris'te ortaya çıktı.



Kanada ve Avustralya'da da ilk maymun çiçeği vakaları görüldü.

Afrika'da bilinen bir virüs



Maymun çiçeği Afrika'nın yakından tanıdığı bir virüs. Her yıl Kongo'da yaklaşık 6 bin, Nijerya'da ise 3 bin vaka görülebiliyor.



Son vakaların Afrika seyahati geçmişi olmayan kişilerde ortaya çıkması ise hastalığı gündemin üst sıralarına taşıdı.



Daha çok Orta ve Batı Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığı ile aynı aileden geliyor.



Maymunlar ve kemirgenler gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor.



İnsanlar arasında kolayca yayılmıyor. Yakın temas ve solunum yolu ile geçiyor.

Çiçek aşısı virüste yüzde 85'e kadar etkili

Dünya Sağlık Örgütü, çiçek aşısının virüs üzerinde yüzde 85'e kadar etkili olduğunu açıkladı.



Uzmanlar, antiviral ilaçlar üzerinde de çalışıyor.