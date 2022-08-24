Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 6 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bağımsızlık günü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. "Rusya'nın iğrenç provokasyonları ve vahşi saldırılarına hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Güvenlik gerekçesi ile Bağımsızlık Günü'nün nasıl kutlanacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kiev'de Bağımsızlık Günü kutlamaları olası saldırı tehdidine karşı yasaklandı bu kapsamda Harkiv'de 2 gün süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği de, Bağımsızlık Gününün yıldönümü nedeniyle saldırı olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ülkedeki Amerikan vatandaşlarının mümkünse kara yolu ile Ukrayna'yı derhal terk etmeleri istenmişti.

Çatışmalar, Ukrayna'nın Donetsk ve güney bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna ordusu, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede bir yönetim binasını vurdu. Rus medyası 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

Öte yandan ABD yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi hazırladığı açıklandı. Paketin bugün resmen duyurulması bekleniyor.

Söz konusu paketin Ukrayna'nın bağımsızlık gününde ve savaşın 6 ayının geride kaldığı bugün açıklanacak olması ise dikkati çekiyor.