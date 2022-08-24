Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Butça kentinde Rus birlikleri tarafından kurşunlandıktan sonra yanan ve içinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bir araç, Almanya'nın başkenti Berlin'de sergileniyor.

"Butça'nın vasiyeti" adlı proje kapsamında kent merkezindeki Kürfüstendamm Caddesi üzerindeki George-Grosz Meydanı'nda sergilenen araçla, Rus saldırısında Butça'da yaşananlar ile savaşın korkunç ve acımasız yönünün gösterilmesi amaçlanıyor.

Rus askerleri tarafından Butça'ya düzenlenen saldırıda kurşunlanan ve ardından yanan söz konusu araçta kentten kaçmak isteyen 3 kadın ile 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

TRT Almanca / Yasemin Aydemir

