Facebook'ta yayınlanan fotoğraflar, ABD'nin güneyindeki kuru, ağaçlarla çevrili bir nehir yatağına inen üç parmaklı ayak izlerini gösteriyor.

Fotoğraflara eşlik eden bir başlıkta, "dünyadaki en uzun dinozor parkurlarından biri" denildi.

[Fotoğraf: AFP]

Teksas Parklar ve Yaban Hayatı Departmanından Stephanie Salinas Garcia, kuru havanın izleri görünür hale getirdiğini söyledi.

"Geçtiğimiz yaz aşırı kuraklık koşulları nedeniyle, nehir çoğu yerde tamamen kurudu ve burada parkta daha fazla iz bulunmasını mümkün kıldı. Normal nehir koşullarında, bu yeni izler su altındadır ve genellikle tortu ile doldurulur, bu da onları gömülü ve görünür hale getirmez" dedi.

Yakın zamanda ortaya çıkarılan izlerin çoğu, bir yetişkin olarak yaklaşık 7 ton ağırlığında ve 4.5 metre boyunda olan Acrocanthosaurus tarafından yapıldı.

Başka bir dinozor olan Sauroposeidon da parkta iz bıraktı.

Dallas şehrinin güneybatısındaki bir iç bölgede yer alan eyalet parkı, bir zamanlar antik bir okyanusun kenarındaydı ve dinozorların çamurda ayak izleri bıraktığını gösteriyor.