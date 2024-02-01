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Dünya
AA 01.02.2024 15:35

Ukrayna: Rusya Karadeniz Filosuna ait "İvanovets" füze botunu imha ettik

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait "İvanovets" füze botunu imha ettiklerini bildirdi.

Ukrayna: Rusya Karadeniz Filosuna ait "İvanovets" füze botunu imha ettik
[Fotograf: Reuters]

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait bir bota yönelik özel operasyon düzenlendi.

Açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğüne bağlı 'Grup 13' özel birimi askerleri, 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece Rus Karadeniz Filosuna ait İvanovets füze botunu imha etti." denildi.

Operasyon sırasında söz konusu botun Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Donuzlav Gölü'nde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Botun gövdesine yapılan bir dizi isabet sonucu Rus gemisi bir daha hareket edemeyecek şekilde hasar gördü. İvanovets yan yattı ve battı." değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu botun maliyetinin yaklaşık 60-70 milyon dolar olduğu bilgisi verildi.

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