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Dünya
AFP 01.02.2024 15:35

Azerbaycan'da bir ayda 366 mayın ve mühimmat etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı, Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerin Ermeni güçlerince döşenen mayınlardan temizleme işleminin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Azerbaycan'da bir ayda 366 mayın ve mühimmat etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı'ndan (ANAMA) yapılan açıklamada, Ocak 2024'te yapılan çalışmalarda 40 tanksavar mayın, 123 anti-personel mayın ve 203 patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mayın temizleme çalışmalarının Terter, Ağdere, Ağdam, Laçın, Füzuli, Şuşa, Kelbecer, Qubadlı, Xocalı, Xankendi, Xocavend, Cebrayıl və Zengilan bölgelerinde sürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgelerde sadece bir ayda 734,7 hektarlık alanın mayın ve patlamamış mühimmattan temizlendiği kaydedildi.

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