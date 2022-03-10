Kiev ile Moskova arasında müzakere trafiği yaşandı. Yapılıp yapılmayacağı ve görüşmenin yeri tartışıldı.

28 Şubat'ta ise, ilk müzakere masası Ukrayna Belarus sınırında kuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 5. gününde, iki ülke heyetleri masaya oturdu. Görüşme, 6 saatten uzun sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktaları tanımladık" açıklaması yaptı. Ukrayna kaynakları da, tarafların danışmalarda bulunmak üzere başkentlerine döndüğünü belirtti.

2. tur 3 Mart'ta Brest'te yapıldı

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri 3 Mart'ta Polonya'nın sınır şehri Brest'te yapıldı.

Görüşmede, sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı. Sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda da mutabık kalındı.

[Fotoğraf: AA]

3'üncü tur yine Brest'teydi

Müzakerelerin 3'üncü turu da Brest'te 7 Mart'ta gerçekleşti. Bu turda da sorunun özüne dair bir ilerleme sağlanamadı.

Yaklaşık dört saat süren görüşme sonrası ilk açıklama Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak'tan geldi. Podolyak görüşmede, insani koridorların lojistiğini iyileştirmede küçük ve olumlu gelişme olduğunu söyledi.

Rus müzakereci Leonid Slutski, insani koridorların oluşturulması için gerekli adımların kısa zamanda atılacağını umduklarını kaydetti.

Müzakerelerin dördüncü turunun, Belarus'ta yapılacağını duyurdu.

Bir başka Rus müzakereci Vladimir Medinski de, "Henüz ilerlemeye ilişkin bir şey söylemek için çok erken" açıklaması yaptı.

Görüşmeden saatler sonra Rusya'dan geçici ateşkes kararı geldi.

Moskova, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti.