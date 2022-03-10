Rusya'nın saldırısı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği emir ile başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise eli silah tutan herkesi cepheye çağırdı.

2. Gün

Saldırının 2'nci gününde, başkent Kiev'de sirenler yankılandı, patlama sesleri duyuldu; Rusya, Çernobil'i ele geçirdi.

3. Gün

Kiev'de yerleşim yerleri, saldırıların 3'üncü gününde de hedefteydi.

Avrupa Birliği, ABD ve Kanada Rusya'ya yaptırım kararları aldı.

4. Gün

4'üncü güne damga vuran ise, Putin'in "nükleer güçlerin özel savaş durumuna geçirilmesi" emriydi. Bu karar uluslararası arenada büyük tepki çekti.

Onlarca ülke hava sahasını kapattı, Rusya da karşılık verdi.

Bazı Rus bankaları, uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarıldı.

5. Gün

Saldırının 5'inci gününde Rusya ve Ukrayna ilk kez müzakere masasına oturdu ancak sonuç çıkmadı.

6. Gün

Rusya saldırılarının 6'ncı gününde, Harkiv'de belediye binası, Başkent Kiev'de televizyon kulesi vuruldu.

7. Gün

7'nci günün hedefinde de Harkiv'deki resmi kurumlar vardı, 25 kişi yaşamını yitirdi.

8. Gün

8'inci günde ise, Rusya, Herson kentinin kontrolünü ele geçirdi.

Müzakerelerin 2'nci turu yapıldı, insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.

9. Gün

Saldırı 9'uncu güne girdiğinde Rusya, Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı, 6 reaktörden biri isabet aldı.

10. Gün

10'uncu günde birçok Rus savaş uçağı ve helikopterinin düşürüldüğü açıklandı.

11. Gün

Saldırıların 11'inci gününde bombalanan Irpin kentinde 8 sivil hayatını kaybetti.

12. Gün

12'nci günde, 4 kenti kapsayacak ateşkes ilan edildi, 6 insani koridor açıldı.

Müzakerelerin 3'üncü turu yapıldı ancak yine etkili bir sonuç alınamadı.

13. Gün

13'üncü günde başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesine başlandı.

Rusya'ya enerji alanında yaptırım kararları alındı, Rusya da bazı ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatını sınırladı.

14. Gün

14'üncü günde 5 şehirden tahliyeler sürdü.

Taraflar birbirini tahliyeleri engellemekle suçladı.

Rusya'ya art arda yaptırım kararları alındı.